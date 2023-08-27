Вертолет с морпехами США разбился у берегов Австралии, — Reuters

Утром воскресенья у берегов Австралии разбился вертолет с примерно 20 американскими морпехами. Военнослужащим удалось спасти. Впрочем, не обошлось без пострадавших.

Авиатроща произошла во время учений на Северной Территории Австралии, сообщило Министерство обороны. По данным СМИ, данных о погибших нет.

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Что известно о падении вертолета

В Sky News Australia сообщили, что вертолет V-22 Osprey с примерно 20 морскими пехотинцами США на борту разбился у побережья Дарвина.

Австралийская телерадиовещательная корпорация ABC отметила, что несколько военнослужащих были спасены во время авиакатастрофы на островах Тиви, к северу от Дарвина, и что сообщений о погибших нет. Полиция Северной Территории реагировала на сообщения об аварии.

Первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что в инциденте принимают участие военнослужащие США и что члены Сил обороны Австралии не были вовлечены,

— говорится в заявлении министерства, отправленном СМИ по электронной почте.

Также уточнили, что авиатроща произошла на острове Мелвилл севернее Дарвина во время учений Predator's Run 2023.

Позже СМИ сообщили, что находившихся на борту американских военнослужащих удалось спасти. Трое пострадавших госпитализированы, один из них в критическом состоянии.

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