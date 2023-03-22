"Как вам – представлять диктатора": австралийская журналистка поставила на место посла из России
Австралийская журналистка телеканала ABC Сара Фергюсон задала несколько вопросов российскому дипломату. Среди прочего она спросила, как ему представлять путинский режим.
Отвечал на вопрос ведущей российский посол в Австралии Алексей Павловский. Он почему-то начал смеяться.
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Как австралийская журналистка поставила на место российского посла
Господин посол, вы здесь, в Австралии, наслаждаетесь преимуществами свободного и открытого общества. Как вы живете, представляя репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина?
– спросила Сара Фергюсон.
В ответ посол начал нервно ухмыляться. На что журналистка уточнила: "Вам кажется это смешным?"
Мне смешно то, как вы начали интервью,
– заявил посол.
На что журналистка сказала, что это прямой вопрос. Павловский уточнил: "слишком прямой". Также он сказал, что уже 13 лет не живет в России. Более того, добавил, что якобы "никогда не сталкивался с проблемами, живя в России".
Журналистка поставила на место российского дипломата: смотрите видео
Также журналистка уточнила послу: "Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Это режим, который вторгся к соседу. Режим, где протесты и свободные средства массовой информации подавляются, где диссидентов убивают или арестуют, и где масштабы потерь в войне скрываются от общественности. Как бы вы назвали эту систему правления, если бы не диктатурой?".
На это российский посол в Австралии ответил, что не намерен обсуждать форму правления в России.
В этой же программе Алексей Павловский потребовал "доказательств", что армия России убивает гражданских людей в Украине. Также он озвучивал традиционные для российской пропаганды тезисы. В частности, убеждал, что общественности на Западе "промыли мозги".
Российская пропаганда придумывает новые басни
- Российская пропаганда регулярно придумывает фейки, пытаясь оправдать свои действия. Так, российский министр Сергей Шойгу заявил, что якобы неизвестные дроны сбили женщины-военные в Севастополе. Их даже предлагают наградить.
- Перед этим у Владимира Путина началась истерика потому, что Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины снаряды с обедненным ураном. В России это назвали "серьезной эскалацией". Хотя эти элементы не используются для производства ни ядерного, ни радиологического оружия.
- В Минобороны Великобритании заявили, что Кремль намеренно сеет дезинформацию из-за снарядов с обедненным ураном. Хотя британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".