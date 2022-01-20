Австрия поддерживает Украину и будет на ее стороне, если Путин снова вторгнется
Источник:Puls 24
Австрия поддерживает сторону партнеров по Евросоюзу, а также Украину. В частности, там заявили, что говорится о поддержке на фоне эскалации со стороны Кремля.
Соответствующее заявление сделала министр по делам Евросоюза и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер. Это произошло в эфире одного из местных телеканалов.
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Австрия заявила, что поддерживает Евросоюз и Украину на фоне угроз со стороны Кремля
Политик отметила, что Австрия поддерживает Евросоюз на фоне эскалации со стороны России. Каролине Эдтштадлер объяснила, что говорится о европейской безопасности и сказала, что на самом деле Европе может угрожать "серьезный конфликт".
Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения, – объяснила министр.
Она также объяснила, что:
- решение о вступлении в Альянс является выражением суверенитета страны;
- Австрия стоит на стороне безопасности и такая позиция означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО.
Заявления международного сообщества на фоне возможного нападения со стороны Кремля
- 19 января Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Политик заявил, что в случае новой агрессии против Украины Россия получит ответ не только США, а также со стороны других стран. Блинкен заверил, что говорится о серьезных последствиях. Он призвал украинцев объединиться.
- Президент США Джо Байден на брифинге заверил, что Кремль ждет экономическая катастрофа, если Владимир Путин пойдет на эскалацию ситуации вокруг Украины. Однако объяснил, что Штаты не знают о планах России.
- Во время визита в Украину министр Канады Мелани Жоли заявила, что они предоставят Украине вооружение. Соответствующее решение должно одобрить правительство страны.
- 18 января военную помощь нашему государству предоставила Великобритания.
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