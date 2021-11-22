Авто на скорости протаранило рождественский парад в США: есть погибший, много раненых – видео
Источник:NBC DFW
Внедорожник въехал в рождественскую процессию в американском штате Висконсин. В результате пострадали более 20 человек, в том числе дети. Также известно по меньшей мере об одном погибшем.
Инцидент произошел 21 ноября в городе Уокешо около 17:00 по местному времени. Мероприятие транслировали в прямом эфире, потому инцидент попал на видео.
Актуально Взрыв авто в Ливерпуле: инцидент квалифицировали как теракт
Кровавый рождественский парад в США
На обнародованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник наехал на шедший маршем оркестр. Также пострадали и несколько других людей.
Смотрите видео, как внедорожник протаранил рождественскую процессию в Висконсине
Известно, что среди пострадавших – 11 взрослых и 12 детей. Информации о личности погибшего пока нет.
Наезд на людей в Вокешо с другого ракурса: смотрите видео
По данным портала BNO News , наезд на людей сопровождался стрельбой. Очевидцы говорят, что огонь открыл водитель прямо из окна автомобиля. Затем он уехал с места происшествия. Полиция в ответ также начала стрелять и преследовать легковушку.
После наезда были слышны выстрелы: видео
Злоумышленника удалось найти
В местной полиции утверждают, что им удалось найти местоположение внедорожника. Также они идентифицировали злоумышленника. Это 42-летний Кенни Уэллс. Во время досмотра в аэропорту в его сумке обнаружили оружие. Однако злоумышленнику удалось скрыться, сообщает Fox6.
Наезд на людей в Висконсине мог совершить 42-летний Кенни Уэллс / Фото полиции Атланты
В то же время правоохранители заверили, что район вблизи места наезда уже безопасен. Всех пострадавших доставили в местные больницы.
К теме Теракт на Бостонском марафоне: кавказские экстремисты устроили кровавую бойню
Место наезда на людей в Уокешо, Висконсин: смотрите видео