Авто слетело в кювет и перевернулось: в ДТП под Мелитополем есть погибшие и пострадавшие

Под Мелитополем Запорожской области утром 6 февраля произошло смертельное ДТП. Предварительно известно, что водитель обгонял другое авто и не придерживался безопасного интервала движения.

Из-за такой ошибки авто столкнулось с другим, которое двигалось навстречу. Это отбросило его в кювет, где автомобиль перевернулся и наехал на дерево.

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Детали аварии под Мелитополем

Спасатели сообщили, что во время ДТП 4 человека зажало конструкциями поврежденного авто. Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали трех травмированных. Также извлекли тело 36-летней женщины, жены водителя, которая погибла.



В аварии погибли 2 человека / Фото ГСЧС

34-летнего водителя и еще двух пассажиров медики забрали в больницу Мелитополя. Впоследствии стало известно, что в медучреждении умер еще один пострадавший. У остальных пострадавших многочисленные телесные повреждения.



Медики забрали пострадавших в больницу / Фото Нацполиции

Правоохранители уже открыли уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Решают задерживать ли водителя-нарушителя. Также просят свидетелей ДТП обратиться в полицию.



Водитель обгонял другую машину и врезался в дерево / Фото ГСЧС

Последние ДТП в Украине

В Днепре 5 февраля произошло ДТП с участием легковушки Volkswagen Jetta и грузовика MAN. В результате аварии пострадала 19-летняя девушка. Предварительно установили, что водитель был пьян.

Сразу 3 аварии произошли 4 февраля в Краматорске и Славянске Донецкой области. В результате один человек погиб, еще восемь – получили травмы.

В Никополе Днепропетровской области 4 февраля произошло ДТП. Там водитель автомобиля сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Они спешили на автобус и перебегали дорогу. На месте аварии была скорая.

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