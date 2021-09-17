В автобус – и к оккупанту: жителей Донбасса возят в Россию голосовать на выборах

В России проходят трехдневные выборы в Госдуму. К голосованию привлекают и жителей оккупированных территорий Донбасса.

Российское информагентство обнародовало видео, на котором заметно, как жители оккупированных территорий садятся в автобусы. После этого те отправляются на границу с Россией.

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Жители оккупированных территорий голосуют на выборах в России

Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из "ЛНР" в Россию,

– говорится в сообщении.

Напомним, Россия давно планировала привлечь к участию в голосовании жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Для этого людям активно раздавали российские паспорта.

Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут принимать в выборах участия. Исследование Всероссийского центра общественного мнения свидетельствует о том, что в выборах примут участие менее четверти населения России

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