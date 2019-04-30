Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком и перевернулся в России: много пострадавших

В Кромском районе Ростовской области России на автодороге М-2 "Крым" грузовик КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом Yutong. В результате пострадали по меньшей мере 26 пассажиров автобуса, которые являются гражданами Украины. 12 человек сейчас находятся в больнице, один из пострадавших сейчас – в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в ночь на 30 апреля.

По информации пресс-службы управления МВД РФ по Ростовской области, многие из пострадавших имеют травмы средней тяжести – в основном ушибы и порезы. Сначала за медицинской помощью обратились 11 человек, но впоследствии их количество возросло до 26.

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После медицинского осмотра большинство из пострадавших отпустили домой, трех оставили в стационаре районной больницы. Тех, кто получил незначительные травмы, разместили в одной из гостиниц Орла, пишет ТАСС.

У нас находятся 12 человек. Один человек – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики,

– рассказали в Кромской центральной районной больнице.

По словам работников заведения, больше всего пострадал собственно водитель автобуса и именно его состояние является тяжелым, поскольку он потерял много крови. Мужчину уже прооперировали, и тот сейчас остается в хирургическом отделении. Кроме того, ему ампутировали ногу. В другую больницу его доставлять не планируют.

Всего в автобусе, который ехал из Киева, находились 54 пассажира, все – граждане Украины. Правоохранители предварительно установили, что грузовик и автобус двигались в попутном направлении. После столкновения последний перевернулся в кювет.

Также в региональном управлении МВД РФ выясняют, могли ли погодные условия или дорожное покрытие стать причиной аварии. По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 30 апреля в Кромском районе температура воздуха составляла +3 градуса, осадков не было.

Это уже не первое ДТП в России, которое произошло этой весной. В частности, в начале марта в окрестностях российской столицы автобус сообщением Киев-Москва также столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 6 человек, среди которых четверо – это украинцы. Двух граждан Украины с места аварии эвакуировали вертолетом.

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