Автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою та перекинувся у Росії: багато потерпілих

У Кромському районі Ростовської області Росії на автодорозі М-2 «Крим» вантажівка КамАЗ зіткнулася з рейсовим автобусом Yutong. У результаті постраждали щонайменше 26 пасажирів автобуса, які є громадянами України. 12 осіб наразі перебувають у лікарні, один із потерпілих наразі – у важкому стані. Інцидент трапився уночі проти 30 квітня.

За інформацією прес-служби управління МВС РФ у Ростовській області, багато хто з потерпілих має травми середньої тяжкості – здебільшого забої та порізи. Спершу за медичною допомогою звернулися 11 осіб, але згодом їхня кількість зросла до 26.

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Після медичного огляду більшість із потерпілих відпустили додому, натомість трьох залишили у стаціонарі районної лікарні. Тих, хто зазнав незначних травм, розмістили в одному з готелів Орла, пише ТАСС.

У нас перебувають 12 осіб. Одна людина – у важкому стані. Решта – в стані середньої тяжкості. Всіма займаються медики,

– розповіли у Кромській центральній районній лікарні.

За словами працівників закладу, найбільше постраждав власне водій автобуса та саме його стан є важким, оскільки він втратив багато крові. Чоловіка вже прооперували, і той зараз залишається у хірургічному відділенні. Крім того, йому ампутували ногу. До іншої лікарні його доправляти не планують.

Загалом у автобусі, що їхав із Києва, перебували 54 пасажири: усі – громадяни України. Правоохоронці попередньо встановили, що вантажівка та автобус рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення останній перекинувся в кювет.

Також у регіональному управлінні МВС РФ з’ясовують, чи могли погодні умови або дорожнє покриття стати причиною аварії. За даними регіонального гідрометцентру, уночі проти 30 квітня в Кромському районі температура повітря становила +3 градуси, опадів не було.

Це вже не перша ДТП у Росії, що трапилася цієї весни. Зокрема, на початку березня на околицях російської столиці автобус сполученням Київ–Москва також зіткнувся з вантажівкою. У результаті постраждали 6 осіб, серед яких четверо – це українці. Двох громадян України з місця аварії евакуювали вертольотом.