После скандала: в Польше собрали всю сумму на покупку автобусов для Винницы

В Польше разразился скандал после того, как власти одного из городов планировали передать Виннице 15 городских автобусов, но политики отказались. Впоследствии активисты организовали сбор средств на покупку транспорта.

Об этом сообщили в Zrzutka.

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Что известно о сборе средств на автобусы для Винницы?

Активисты отметили, что после планов передать автобусы Solaris Виннице, некоторые "правые политики" обвинили украинцев в якобы "государственной измене". Во избежание конфликта просьба о передаче транспорта была отозвана.

Впоследствии волонтеры открыли сбор средств на закупку автобусов. По состоянию на 15 июня было собрано около 528 тысяч злотых, что уже составило 105% от запланированной суммы.

Винница не имеет физических транспортных средств. Это не вопрос роскоши или удобства. Это вопрос поддержания жизненно важных функций города во время войны,

– отметили активисты.

Также организаторы сбора средств на автобусы отметили, что, если транспорт не удастся найти и приобрести в Польше, тогда поиски начнутся уже в Украине.

Что еще известно о скандале вокруг передачи автобусов?

Винница отказалась от получения 15 автобусов от польского города-побратима Кельце после громкой дискуссии среди местных политиков в Польше. Часть депутатов выступила против передачи транспорта из-за того, что один из маршрутов в Виннице проходит по улице Степана Бандеры.

К критике также присоединился представитель партии "Право и справедливость" Марцин Стемпневский. Он назвал передачу транспорта Украине "непонятной" и заявил, что каждая попытка помощи якобы сталкивается с "почитанием военных преступников".

Также, по словам мэра Кельце, общественный транспорт украинского города в значительной степени зависит от электротранспорта, а дополнительные автобусы могли бы помочь во время возможных перебоев с электроснабжением.