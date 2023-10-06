В автокатастрофе в Венеции погибла чиновница из Госагентства водных ресурсов Украины

В Италии 3 октября произошло ужасное ДТП, в котором погибли 21 человек, среди них – двое детей и подросток. Жертвами аварии стали, в том числе 9 украинцев.

Одна из погибших – украинка 30-летняя Ирина Пащенко, которая была сотрудницей Государственного агентства водных ресурсов Украины, о чем сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.

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Ирина Пащенко занимала должность начальника отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов.

Коллектив Государственного агентства водных ресурсов Украины выразил глубокое соболезнование родным из-за гибели Ирины Пащенко.

Некролог от коллектива Государственного агентства водных ресурсов Украины / Скриншот со страницы в фейсбуке

МИД занимается пострадавшими украинцами

Ирина Пащенко, которая была из Славянска Донецкой области, отправилась в отпуск в Венецию вместе с двумя подругами – Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой, сообщает издание "Обозреватель" . Все они были в автобусе, попавшем в аварию, и погибли.

В МИД Украины подтвердили гибель 9 украинцев в автокатастрофе в Венеции. Кроме того, шесть граждан нашей страны получили ранения. Украинцев, находящиеся в больницах Местре, Тревизо и Падова, должны были посетить украинские консулы и предоставить им необходимую помощь и консультации.

Кроме того, консулы выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой погибли украинцы, контактируя с представителями правоохранительных органов Италии.

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