В автокатастрофе в Венеции погибла чиновница из Госагентства водных ресурсов Украины
В Италии 3 октября произошло ужасное ДТП, в котором погибли 21 человек, среди них – двое детей и подросток. Жертвами аварии стали, в том числе 9 украинцев.
Одна из погибших – украинка 30-летняя Ирина Пащенко, которая была сотрудницей Государственного агентства водных ресурсов Украины, о чем сообщило ведомство на своей странице в фейсбуке.
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Ирина Пащенко занимала должность начальника отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов.
Коллектив Государственного агентства водных ресурсов Украины выразил глубокое соболезнование родным из-за гибели Ирины Пащенко.
Некролог от коллектива Государственного агентства водных ресурсов Украины / Скриншот со страницы в фейсбукеОбратите внимание! Ирина Пащенко, которая была из Славянска Донецкой области, отправилась в отпуск в Венецию вместе с двумя подругами – Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой, сообщает издание "Обозреватель". Все они были в автобусе, попавшем в аварию, и погибли.
МИД занимается пострадавшими украинцами
В МИД Украины подтвердили гибель 9 украинцев в автокатастрофе в Венеции. Кроме того, шесть граждан нашей страны получили ранения. Украинцев, находящиеся в больницах Местре, Тревизо и Падова, должны были посетить украинские консулы и предоставить им необходимую помощь и консультации.
Кроме того, консулы выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой погибли украинцы, контактируя с представителями правоохранительных органов Италии.
Больше об автокатастрофе в Италии
- Вечером 3 октября автобус с туристами двигался из Местра на Магеру, съезжая на автомагистраль А4. Однако он вдруг наехал на перила, пролетел 30 метров через путепровод, упал рядом с путями станции Местре и загорелся.
- Автобус нанял кемпинг "Ху" в Маргере для посетителей, которые были в большинстве иностранцами – гражданами Украины, Германии и Франции.
- Водителем автобуса был 40-летний итальянец Альберто Риццотто, работавший в компании Martini Bus 5 – 6 лет. Он тоже погиб во время аварии. Что касается автобуса, то он был "новым" – отработал меньше рока.
- Сейчас уже все жертвы аварии идентифицированы. Как сообщил префект Венеции Микеле ди Бари, погибли: 9 украинцев, 4 румына, 3 немца, 1 итальянец (водитель), 1 хорват, 2 португальца и 1 южноафриканец.