15:04
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Автокефалия для УПЦ: Парубий рассказал, когда должен состояться Объединительный собор

      236 Читати новину українською
      Парубий заявил, что объединительный собор в отношении УПЦ должен пройти до конца ноября
      Парубий заявил, что объединительный собор в отношении УПЦ должен пройти до конца ноября / Фото из открытых источников

      Объединительный архиерейский собор, на котором представители украинских православных церквей должны утвердить решение об объединении церкви, избрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Томос, должен состояться в Украине до конца ноября.

      Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета.

      Читайте также: Филарет и Макарий не смогут претендовать на главу УПЦ": новая громкое заявление РПЦ

      Спикер напомнил, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

      По его словам, это важная и без сомнения историческая сделка, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей Томоса об автокефалии.

      Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен Всеукраинский объединительный собор. Никакие темные силы не смогут остановить этот процесс,
      – подчеркнул Парубий.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

       

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

       

      История православной церкви: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ БУДУЩЕГО ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА ОТНОСИТЕЛЬНО УПЦ: ХРОНИКА
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Андрей Парубий Томос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      В Киеве горит кинотеатр "Жовтень"
       29 октября 2014 , 22:27
      Украинцы кинулись делать биометрические паспорта
       7 апреля 2017 , 21:40
      Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина
       15 августа , 11:32
      Лэмпард: Я в шоке от победы над Манчестер Юнайтед
       26 сентября , 09:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук