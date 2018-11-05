Автокефалия для УПЦ: Парубий рассказал, когда должен состояться Объединительный собор

Объединительный архиерейский собор, на котором представители украинских православных церквей должны утвердить решение об объединении церкви, избрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Томос, должен состояться в Украине до конца ноября.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания согласительного совета.

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Спикер напомнил, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

По его словам, это важная и без сомнения историческая сделка, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей Томоса об автокефалии.

Подписанное соглашение дает мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен Всеукраинский объединительный собор. Никакие темные силы не смогут остановить этот процесс,

– подчеркнул Парубий.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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