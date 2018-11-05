Автокефалія для УПЦ: Парубій розповів, коли має відбутися Об'єднавчий собор

Архієрейський об'єднавчий собор, на якому представники українських православних церков мають затвердити рішення про об’єднання церкви, обрати Предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Томос, має відбутись в Україні до кінця листопада.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради.

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Спікер нагадав, що 3 листопада у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм в межах офіційного візиту глави держави до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.

За його словами, це важлива і без сумніву історична угода, яка гарантує утворення єдиної помісної української православної церкви та надання їй Томосу про автокефалію.

Підписана угода дає мені впевненість сподіватись, що вже до кінця листопада буде проведено Всеукраїнський об’єднавчий собор. Жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес,

– наголосив Парубій.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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