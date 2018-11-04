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      "Філарет і Макарій не зможуть претендувати на главу УПЦ": нова гучна заява РПЦ

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      У РПЦ заявили, що ні Філарет, ні Макарій не зможуть претендувати на голову УПЦ
      У РПЦ заявили, що ні Філарет, ні Макарій не зможуть претендувати на голову УПЦ / Колаж 24 Каналу

      У Російській православній церкві продовжують робити різкі заяви через створення єдиної помісної церкви в Україні. Так, цього разу в РПЦ сказали, що глави УПЦ Київського патріархату Філарет і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарій нібито не зможуть взяти участь у виборах на главу новоствореної Української автокефальної церкви.

      Про це заявив керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, передає ТАСС

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      "Збір Об'єднавчого собору, наскільки нам відомо, був однією з умов отримання Томосу. Тобто без цих зборів не зрозуміло, кому цей документ видавати, навіть після того, як цим структурам (УПЦ КП і УАПЦ, – 24 Канал) додали якийсь легітимний образ", – сказав він.

      Священослужитель зауважив, що нібито має інформацію про лист від Константинопольського патріарха, який був відправлений в Україну.

      Є інформація про лист з Фанара, спрямованого в Київський патріархат і УАПЦ, згідно з яким у виборах не зможуть взяти участь ні Філарет, ні Макарій,
      – заявив митрополит.

      Окрім того, він додав, що ієрархи "канонічної Української православної церкви" нібито в більшості відмовляться від участі в Об’єднавчому соборі. 

      "Часто фігурує список з десяти імен ієрархів УПЦ, але це фейк", – сказав Антоній.

      Представник УПЦ МП наголосив, що якщо хтось все-таки візьме участь у Соборі, то "за церковними правилами може бути заборонений в служінні".

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Сам предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що він готовий очолити Єдину помісну церкву в Україні.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      як розгортаюся події навколо майбутнього об'єднавчого собору щодо УПЦ: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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