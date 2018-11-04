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      "Филарет и Макарий не смогут претендовать на главу УПЦ": новое громкое заявление РПЦ

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      В РПЦ заявили, что ни Филарет, ни Макарий не смогут претендовать на главу УПЦ
      В РПЦ заявили, что ни Филарет, ни Макарий не смогут претендовать на главу УПЦ / Коллаж 24 Канала

      В Русской православной церкви продолжают делать резкие заявления из-за создания единой поместной церкви в украине. Так, на этот раз в РПЦ сказали, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий якобы не смогут принять участие в выборах на главу новосозданной Украинской автокефальной церкви.

      Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, передает ТАСС.

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      "Сбор Объединительного собора, насколько нам известно, был одним из условий получения Томоса. То есть без этих сборов не понятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам (УПЦ КП и УАПЦ, – 24 Канал) добавили какой-то легитимный образ", – сказал он.

      Священнослужитель отметил, что якобы имеет информацию о письме от Константинопольского патриарха, которое было отправлено в Украину.

      Есть информация о письме из Фанара, направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий,
      – заявил митрополит.

      Кроме того, он добавил, что иерархи "канонической Украинской православной церкви" якобы в большинстве откажутся от участия в Объединительном соборе.

      "Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк", – сказал Антоний.

      Представитель УПЦ МП отметил, что если кто-то все-таки примет участие в Соборе, то "за церковными правилами, может быть запрещен в служении".

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      Сам предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что он готов возглавить Единую поместную церковь в Украине.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ БУДУЩЕГО ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА ОТНОСИТЕЛЬНО УПЦ: ХРОНИКА

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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