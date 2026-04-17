"Это не дискриминация": почему военным запрещают азартные игры и как будет работать новый механизм
- В Украине ограничили азартные игры для военных в ответ на петицию, поднявшую вопрос игровой зависимости, особенно среди военнослужащих.
- Механизм ограничений базируется на идентификации через Реестр лиц с ограниченным доступом и реестр военнослужащих, с обменом данными через систему Трембита.
Год назад в Украине вместе с реформой сферы азартных игр появился новый регулятор – государственное агентство PlayCity вместо КРАИЛ. Кроме запуска системы онлайн-мониторинга одно из изменений в этой сфере – ограничение азартных игр для военных в Украине.
Эта история началась не из правительственных кабинетов, а с петиции военнослужащего Павла Петриченко. В конце марта 2024 года он публично поднял проблему игровой зависимости среди бойцов и призвал государство вмешаться. Петиция быстро набрала необходимые голоса, фактически заставив власть реагировать. К сожалению, в апреле того же года Петриченко погиб во время боя.
Реакция власти на его петицию была достаточно быстрой. Вопрос вынесли на уровень СНБО, где наработали решение о необходимости ограничений в сфере онлайн-гемблинга – в том числе и для военных. В апреле 2024 года это решение ввели в действие указом президента. Вдруг тема, которая еще вчера выглядела как общественная дискуссия, стала частью государственной политики.
Далее парламент закрепил возможность таких ограничений в законе о регулировании азартных игр, но без конкретики – детальный механизм должен был разработать Кабмин. То есть политическое решение уже было, но как именно оно будет работать – оставалось открытым вопросом. Именно на этом этапе процесс находится сейчас. Минцифры вместе с Минобороны готовят технический порядок, который должен превратить запрет в работающий инструмент. И здесь возникает сразу несколько чувствительных моментов: не является ли это дискриминацией военных, насколько эффективным будет контроль и не подтолкнет ли это часть игроков в теневой рынок.
Об этом 24 Канал поговорил с заместителем министра цифровой трансформации Натальей Деникеевой.
Смотрите также Год запуска реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине: результаты Минцифры и PlayCity
Кто и почему решил запретить азартные игры для военных?
Как государство дошло до нынешней модели ограничений – от петиции Петриченко и решения СНБО до подготовки правительственного порядка? Какой в этой конфигурации является позиция Минцифры, и почему отдельно выделяют именно военнослужащих как группу риска?
Ограничение доступа военных к азартным играм стало ответом на общественный запрос. Важно, что именно петиция военнослужащего Петриченко стала триггером для этого процесса – после ее поддержки вопрос был вынесен на уровень СНБО, где наработали политическое решение о необходимости дополнительных ограничений военных к игре. В действие решение было введено Указом Президента Украины.
После этого на уровне закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" было установлено ограничение участия военных в азартных играх на период военного положения. И собственно именно порядок таких ограничений должен был установить Кабмин.
Далее по требованию законодательства резолюцией Юлии Свириденко поручено Минцифры разработать вместе с Минобороны и другими привлеченными органами соответствующий порядок ограничений.
Наталья Деникеева / Фото из соцсетей
Выделение военных среди игроков – это о работе с группой повышенного риска в условиях войны, а не о дискриминации. Военнослужащие длительное время находятся в состоянии стресса, истощения и повышенной психологической нагрузки – это повышает уязвимость к зависимостям, в том числе зависимости от азартных игр. Поэтому выделение этой группы является обоснованным с точки зрения государственной политики для защиты военных.
Какие риски, статистика и международный опыт?
Есть ли в Украине хотя бы приблизительное понимание масштаба проблемы – сколько военных могут иметь признаки игровой зависимости, и есть ли у государства репрезентативные данные, на которые можно опираться при принятии решений?
Сегодня в Украине отсутствуют системные и репрезентативные исследования по лудомании, в частности среди военных. Это отдельное направление, которое требует развития. Сейчас Минцифры совместно с Центром ответственной игры уже начали подобное исследование.
Существуют ли в мире похожие модели ограничений для военных, и насколько украинская конструкция отличается от общепринятых механизмов самоисключения или реестров лиц с доступом, который ограничен?
В большинстве стран ЕС и других стран с развитыми юрисдикциями используются механизмы самоисключения и реестры лиц с ограниченным доступом к азартным играм – это базовый стандарт безопасности игроков и инструмент защиты от зависимости.
Прямые ограничения именно для военных менее распространены, но важно учитывать контекст, что в этих странах нет активных боевых действий на их территории. Военные не находятся постоянно в стрессовом состоянии как в Украине во время полномасштабного вторжения.
К теме Штрафы блогеров на миллионы и реестр игроманов: интервью с главой PlayCity о новых правилах для игорного бизнеса
Какова угроза перехода в тень?
Как именно будет работать механизм ограничения на техническом уровне – кто и что будет проверять, как будет происходить обмен данными, и не создаст ли это лишней нагрузки ни для организаторов, ни для игроков?
Механизм базируется на уже существующей инфраструктуре и минимизирует любые дополнительные действия для организаторов или игроков.
Сегодня лицензированные организаторы уже обязаны идентифицировать каждого игрока и проверять наличие человека в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.
После внедрения нового порядка при верификации игрока система автоматически будет сверять данные также с реестром военнослужащих, который готовит Министерство обороны Украины. Обмен данными будет происходить через систему электронного взаимодействия "Трембита".
Если система определяет, что лицо подпадает под ограничения – организатор получает только ответ о запрете доступа, без детализации на каком основании.
Такой механизм технически решает задачу: доступ к игре не предоставляется, проверка занимает несколько секунд, а персональные данные остаются защищенными.
Насколько реальна проблема обхода этих ограничений через нелегальный рынок, и что государство может сделать, чтобы запрет для военных не толкал игроков в "черное" казино?
Такой риск существует. Именно поэтому важно одновременно усиливать борьба с нелегальными организаторами.
Со своей стороны PlayCity:
- инициирует блокировку сайтов нелегальных организаторов;
- работает над блокировкой незаконной рекламы азартных игр;
- применяет штрафы за нарушение рекламного законодательства;
- передает материалы в правоохранительные органы.
В то же время правоохранительные органы:
- устанавливают причастных к организации нелегального гемблинга;
- проводят следственные действия;
- формируют доказательную базу и передают материалы в суд.
Эффективность борьбы с нелегальным рынком состоит из комплексной работы правоохранительных органов и государственного агентства PlayCity.
Где, по вашему мнению, проходит грань между жестким регулированием и чрезмерным давлением на рынок, чтобы защитить игроков, но не подтолкнуть добросовестные компании в тень?
Ключевой задачей реформы является баланс. Чрезмерные ограничения могут стимулировать переход в теневой рынок, а их отсутствие – усиливать негативные риски для игроков.
Частые вопросы
Какие изменения были внесены в сферу азартных игр в Украине в течение последнего года?
В Украине появился новый регулятор — государственное агентство PlayCity вместо КРАИЛ. Одним из изменений стало ограничение азартных игр для военных. Также была введена система онлайн-мониторинга.
Почему ограничили азартные игры для военных?
Инициатором ограничений стала петиция военнослужащего Павла Петриченко, который поднял проблему игровой зависимости среди военных. Петиция быстро набрала необходимые голоса, что заставило власти реагировать. Военные считаются группой повышенного риска из-за постоянного стресса и истощения.
Какие есть риски обхода ограничений на азартные игры для военных?
Существует риск, что запрет может подтолкнуть игроков к теневому рынку. Для борьбы с этим, PlayCity инициирует блокировку сайтов нелегальных организаторов и работает над блокировкой незаконной рекламы азартных игр, а правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают причастных к организации нелегального гемблинга.
Какова роль государственного агентства PlayCity в реформе азартных игр в Украине?
Государственное агентство PlayCity заменило предыдущего регулятора КРАИЛ в рамках реформы сферы азартных игр в Украине. Одной из основных задач PlayCity является запуск системы онлайн-мониторинга для контроля за деятельностью лицензированных организаторов азартных игр. Кроме того, PlayCity работает над блокировкой сайтов нелегальных организаторов, незаконной рекламы азартных игр и сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с теневым рынком.
Как государство планирует технически реализовать ограничение доступа военных к азартным играм?
Механизм ограничения доступа военных к азартным играм базируется на существующей инфраструктуре и включает автоматическую проверку данных игроков с реестром военнослужащих, который готовит Министерство обороны Украины. Обмен данными происходит через систему электронного взаимодействия "Трембита". Если система определяет, что лицо подпадает под ограничения, организатор получает ответ о запрете доступа, без детализации на каком основании, что обеспечивает защиту персональных данных.
