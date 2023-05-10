Возглавлял бригаду, совершавшую преступления в Буче: российский полковник получил новых "подопечных"

Российский полковник Азатбек Омурбеков, возглавлявший печально известную 64 ОМСБр, получил новых "подопечных". Преступник будет теперь руководить новой воинской частью – 30632.

Так называемый "герой России" возглавил 386 мотострелковый полк и центр подготовки младших специалистов. Военная часть, которой управляет Омурбеков, расположена в Хабаровском крае.

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Военный преступник будет руководить новыми "подопечными"

Ранее Омурбеков возглавлял воинскую часть 51460. Печально 64 ОМСБр, которой руководил оккупант, совершила сотни преступлений в Киевской и Харьковской областях. И хотя русский полковник потерял более 90% своего личного состава, однако получил новую бригаду.

Назначен оккупант на должность руководителя новой воинской части 21 апреля 2023 года. Сейчас в части под номером 30632 готовят специалистов мотострелковых и танковых войск, также занимаются переподготовкой военнослужащих-контрактников.



Военный преступник возглавил новую часть / Фото Inform Napalm

В подтверждение того, что бучанский палач потерял практически весь свой личный состав в Украине, говорят и кадры из вчерашнего парада "победобесия" на Красной площади. Именно Омурбеков "напыщенно" проехал наедине в музейном танке Т-34. Рядом с ним должны быть его подопечные, однако все они погибли.

Интересно, как долго будет возглавлять бучанский палач 386 мотострелковый полк. Хотя в сети не распространяются на количество солдат в воинской части, но и они, вероятно, скоро встретятся с военнослужащими известной 64 ОМСБр, которой ранее руководил Омурбеков.

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