Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь на границе

28 июля 2021 , 13:09
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Источник:

Интерфакс

Азербайджан принял предложение Армении о прекращении огня на границе с 28 июля. Однако уже есть первые сообщения о нарушении перемирия.

Однако в Минобороны Азербайджана заявили, что, несмотря на перемирие, армянская сторона продолжает эскалацию ситуации и обстреливает позиции азербайджанских военных. Армения якобы привлекла танк и минометы.

Важно На границе Армении и Азербайджана ощутимое обострение: есть погибшие и раненые

Обвинения Азербайджана

В офисе омбудсмена Армении Армана Татояна заявили об обстреле из крупнокалиберного оружия нескольких населенных пунктов Гегаркуникской области. В частности сел Сотка, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа.

Обстрелы вроде бы произошли после начала перемирия – около 10:30.

Позиция Армении

В МИД Армении подтвердили договоренность о перемирии с 10:00 по местному времени, сообщает Sputnik Армения. Отметили, что в основном оно соблюдается.

Обострение на границе между Арменией и Азербайджаном

  • В июле конфликт Армении и Азербайджана обострился. 7 июля страны обвинили друг друга в провокациях.
  • 15 июля Азербайджан заявил, что в окрестностях города Шуша обстреляли их позиции. Огонь открыли армянские военные, которые находятся на той стороне, где размещены российские миротворцы.
  • 14 июля на границе стороны устроили перестрелку. Погиб по меньшей мере один человек – армянский военнослужащий.
  • Стреляли также 23 и 28 июля.
Автор: Ольга Музика