Аж через 2 дня после Путина: у Байдена объяснили задержку разговора с Зеленским

В Белом доме прокомментировали переговоры Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Там, в частности, объяснили, почему они не состоялись сразу же после разговора с российским президентом.

Причина в том, что у президента США было много вопросов в повестке дня. На эту тему высказалась представительница Белого дома.

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Байден поговорил с Путиным, а потом – с Зеленским

Отметим, что переговоры Байдена с Путиным состоялись еще 7 декабря. Сразу после этого разговора глава Белого дома позвонил союзникам США в Европе. А с президентом Зеленским американский лидер поговорил аж 9 декабря. Журналисты поинтересовались, что обусловило такую задержку. Ведь одной из ключевых тем в разговоре политиков была именно Украина.

В ходе разговора Байден пригрозил главе Кремля жесткой реакцией на вероятную эскалацию конфликта с Украиной.

Если Россия снова нападет на Украину, США будут действовать решительно. "Сделаем то, чего не сделали в 2014 году", – сказал Байден.

Президент США отверг требование Путина о невступлении Украины в НАТО. Якобы никто не имеет права этого диктовать.

Задержка произошла, потому что у Байдена – много дел

В администрации Байдена объяснили, что у политика очень насыщенный график и список дел. Говорится, в частности, о решении внутриполитических вопросов и рабочих поездках по стране.

Вы знаете, что была целая серия звонков и разговоров с целым спектром партнеров,

– подчеркнула представительница Белого дома.

И подчеркнула, что накануне разговора Байдена с Путиным Зеленскому позвонил госсекретарь Энтони Блинкен. По словам чиновницы, позиция США неизменна: если Украина на повестке дня, то Украина присутствует за столом переговоров.

Что стоит знать о переговорах Зеленского и Байдена: смотрите в видео 24 канала