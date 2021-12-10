Причина полягає у тому, що у президента США було багато питань на порядку денному. На цю тему висловилася представниця Білого дому.

До теми Зеленський заявив Байдену, що готовий до прямих перемовин із Путіним

Байден поговорив з Путіним, а потім – зі Зеленським

Зазначимо, що перемовини Байдена з Путіним відбулися ще 7 грудня. Одразу після цієї розмови глава Білого дому зателефонував союзникам США в Європі. Натомість з президентом Зеленським американський лідер поговорив аж 9 грудня. Журналісти поцікавилися, що зумовило таку затримку. Адже однією з ключових тем у розмові політиків була саме Україна.

У ході розмови Байден пригрозив очільнику Кремля жорсткою реакцію на ймовірну ескалацію конфлікту з Україною.

Якщо Росія знову нападе на Україну, США діятимуть рішуче. "Зробимо те, чого не зробили у 2014 році", – сказав Байден.

Президент США відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО. Мовляв, ніхто не має права цього диктувати.

Затримка сталася, бо у Байдена – багато справ

В адміністрації Байдена пояснили, що політик має дуже насичений графік та список справ. Мовиться, зокрема, про розв'язання внутрішньополітичних питань та робочі поїздки країною.

Ви знаєте, що була ціла серія дзвінків та бесід із цілим спектром партнерів,

– наголосила представниця Білого дому.

Й підкреслила, що напередодні розмови Байдена з Путіним Зеленському зателефонував держсекретар Ентоні Блінкен. За словами чиновниці, позиція США незмінна: якщо Україна – на порядку денному, то Україна присутня за столом переговорів.