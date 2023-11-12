Обоим надоели ядерные угрозы Путина: какой возможный мотив встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Сан-Франциско 15 ноября должна состояться встреча президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В первую очередь руководители стран будут обсуждать Россию и решать, что с ней делать.

Так как обоим надоели ядерные угрозы Владимира Путина. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк, добавив, что этот саммит будет антироссийским.

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Си и Байден могут перейти от слов к действию

"Ждем 15 ноября. Действительно большая встреча двух сильнейших политиков, которые сейчас есть; встреча двух очень мощных экономик; встреча двух крупнейших армий мира", – сказал политолог.

По его словам, постоянные угрозы Кремля по применению ядерного оружия выбивают из равновесия и Байдена, и Си. Ведь подобные заявления влияют на рост экономики и вообще ситуацию в безопасности. В конце концов, Россия не столь субъективна, чтобы с ней считаться.

Следует обратить внимание на недавнюю статью Financial Times. Речь шла о следующем: Франция, США, Британия успокаивали ядерные угрозы Путина, к которым впоследствии присоединился китайский лидер Си Цзиньпин – это можно рассматривать как этап разговора.

Могут ли перейти к этапу действия? Могут, инструментов у них больше. И влияний у Штатов и Си на территории России не меньше, чем у Путина. Это тоже нужно понимать. Если они захотят вместе его "качнуть", поверьте, это месяц времени. Поэтому создать нового Пригожина или раскрутить нового Пригожина вообще не проблема,

– подчеркнул Давидюк.

Давидюк предположил, что Си и Байден будут решать на саммите: смотреть видео

Президентство Путина под угрозой

По мнению Давидюка, Владимир Путин продемонстрировал институциональную слабость. И уже в декабре 2023 года глава Кремля входит в опасное положение – выборы президента России. Поэтому, по всей вероятности, Путин может быть указан в бюллетенях, но не быть избранным, что Вашингтон и Пекин могут организовать. Так как поднять протест на миллионы людей в России даже легче, чем в Иране.

Сделать митинг на миллион в России не сложно. Мы видим протесты в Дагестане, мы видим многое другое. Они могут выйти из-под контроля и привести к тому, что Путин может перестать быть президентом, если они (Байден и Си – 24 Канал) примут такое решение,

– заметил политолог.

Кроме того, приостановление общения между США и Китаем на военном уровне опасно для мира. Ведь две мощные силы должны иметь общую коммуникацию, связь и температуру отношений, которые Россия выбивает с нормального уровня.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – это форум экономик Тихоокеанского побережья, основанный в 1989 году для содействия экономическому взаимодействию и свободной торговле. В АТЭС входит 21 член, в том числе Россия.

Для нас это полезный саммит, который будет принимать решения, в частности, против России. Очень надеюсь, что перейдут от разговоров к делу. И не просто усмирять Путина, а поставить его на место, очень жестко и грубо, как они это умеют,

– подчеркнул Николай Давидюк.

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