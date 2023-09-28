"Азов" во время штурма взял в плен оккупантов: среди них был командир

Украинские военные из бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" пленили российских солдат, когда штурмовали вражеские позиции. Среди пленных оккупантов был и командир военного формирования армии страны-агрессора.

Кроме того, азовцы также оказали помощь раненым. Всем остальным пленникам наши защитники обеспечили надлежащие условия содержания в нашем государстве.

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"Азов" взял в плен российского командира

Представители бригады "Азов" отметили, что бойцы 1 и 2 батальонов 12 бригады специального назначения во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии России.

Среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z",

– сказали военные.

Азовцы отметили, что всем раненым российским солдатам оказали всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, а также обеспечили все условия содержания. В конце концов, всех этих оккупантов вскоре передадут соответствующим службам, чтобы они пополнили обменный фонд для освобождения наших защитников из российского плена.

"Азов" взял в плен российского командира / Видео с ютуб-канала "Азова"

Недавно ВСУ взяли в плен еще одного российского командира

Украинские военные из 3 отдельной штурмовой бригады взяли в плен командование 72 отдельной мотострелковой бригады русской армии. Это произошло во время штурма вражеских позиций в Андреевке.

Кроме того, много техники россиян и личного состава были ликвидированы украинскими военными. Такая операция была удачной комбинацией решительных действий и смелости наших защитников с тактическим мастерством решений командиров 3-й отдельной штурмовой бригады.

Наши защитники отметили, что у оккупантов не было другого выхода, кроме как сдаться. Ведь Андреевку полностью охватили в кольцо, нивелировав движение русских военных в любом направлении.

1З2 бригада специального назначения Нацгвардии Украины "Азов" призывает военных России сдаваться в плен с целью сохранения собственной жизни и возможности попасть к своим родным.