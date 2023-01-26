Зима будет жаркой, – подразделения ССО "Азов" в составе ВСУ едет под Бахмут

Горячей точкой фронта остается Бахмутское направление. Чтобы усилить украинские позиции, в Бахмут едут бойцы подразделения ССО "Азов".

Теперь это подразделение официально переименовано в Третью отдельную штурмовую бригаду в составе Сухопутных войск ВСУ. Боевой путь бригады начнется совсем скоро.

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Для оккупантов готовят много сюрпризов

Как отмечает лидер Азовского движения Андрей Белецкий, решающая битва в этой войне – еще впереди и требует новых масштабов.

А значит, российским мобилизованным, зекам, вагнеровцам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды. Мы готовим для них много сюрпризов. Зима точно будет жаркой,

– подчеркнул Белецкий.

Украинское военное командование возлагает на "азовцев" новую ответственность.

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Как создавался подразделения ССО "Азов"

Боевой путь подразделения начался с добровольческого отряда терробороны 24 февраля 2022 года. Его создали ветераны подразделения полка "Азов" и представители Азовского движения.

Бойцы ТРО "Азов" защищали Киев и Киевщину, а весной подразделение было переформатировано, и как ССО "Азов" уничтожало врага на Запорожском направлении, помогал освобождать Херсон и сражался в Донецкой области.

В обновленной бригаде отметили, что постоянно растут численно, принимая и выучивая в своих рядах высокомотивированных бойцов.

Обновленные знамена 3-й отдельной штурмовой бригады символизируют "продолжительность традиций украинской государственности: от княжеских времен, времени казачества, первых освободительных движений и до современности".

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