Комбат из "Азова" назвал стратегическую задачу по всему фронту

Сейчас стратегической задачей является создание по всей линии фронта серой зоны для уничтожения российских оккупантов дронами. Она уже сделана подразделением "Азова", и она не позволяет россиянам приблизиться к пехотным подразделениям.

Ведь в таком случае оккупантов быстро обнаруживают и уничтожают. Об этом в интервью Radio NV рассказал команды 5-го батальона 12-й бригады "Азов" Вадим Крикун с позывным Янки, передает 24 Канал.

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Что сказал Янки о БпЛА

По мнению украинского военного, подобные меры в сегодняшних реалиях являются необходимостью, и это не является каким-то нововведением. По его словам, на войне используют то, что работает и дает результат, а использование соответствующих беспилотников является эффективным.

Для создания этой зоны мы отвергаем в определенной степени человеческий фактор, это дает свой результат. Стоит ли это распространять на другие подразделения, линии? Я думаю, это становится нашей стратегической задачей,

– заявил он.

Боец также отметил, что благодаря использованию дронов можно компенсировать отсутствие и дефицит человеческого ресурса в украинских силах.

Кстати, недавно Силы обороны Украины впервые осуществили операцию, во время которой применяли только роботизированные наземные системы и FPV-дроны. Это подчеркивает, что украинская армия продолжает технологическое развитие.