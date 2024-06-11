Россияне вывели в Азовское море десантные корабли

В Азовском море зафиксировали несколько больших десантных кораблей Черноморского флота России. Вероятно, российское командование решило держать там боевые корабли для того, чтобы защитить их от ударных морских дронов Украины.

Аналитики из телеграмм-канала "Крымский ветер" рассказали, что на спутниковых фото в Азовском море видно российские десантные корабли.

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Что показывают спутниковые фото

На снимках в 55 километрах к юго-востоку от оккупированного Бердянска зафиксировали большой десантный корабль (БДК).

Еще один БДК и, вероятно, малый противолодочный корабль, был на юге Азовского моря в Темрюкском заливе в 4 километрах от берега.

Третий БДК и малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем "Калибров", находились в 10 километрах к востоку от входа в Керченский пролив.

Какова ситуация в Азовском море

В украинских Военно-Морских Силах рассказали, что враг держит в этой акватории 9 кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

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В ведомстве также сообщили, часть задач по патрулированию в Черном море россияне перевели с надводных кораблей на подводные лодки. В частности в Севастополе в Инкерманской бухте у одного причала стоят сразу три патрульных корвета ФСБ проекта 22460.

К слову, также по состоянию на 11 июня Россия держит в Черном море 1 ракетоноситель с "Калибрами", общим залпом до 4 ракет.