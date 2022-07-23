Тысячи украинцев пробежали марафон, чтобы поддержать защитников "Азовстали"

23 июля 2022 , 22:19
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В Украине прошел марафон "Бегу за Азовсталь". Акцию поддержали также за границей.

Об этом 23 июля сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали", которая была инициатором происшествия. Марафон прошел в 14 украинских городах.

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Люди заявили, что благодарят защитников Мариуполя. Украина не забыла находящихся в плену оккупантов героев.

К забегам присоединились следующие города:

  • Запорожье;
  • Днепр;
  • Черкассы;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Луцк;
  • Каменец-Подольский;
  • Ровно;
  • Чернигов;
  • Умань;
  • Винница;
  • Полтава.

Желающие бежали индивидуально и в других городах Украины, а также в Польше, Франции, Германии, Италии.
– отметили в Ассоциации.

Кто принял участие

В марафоне приняли участие дети и люди преклонного возраста, а в Запорожье присоединились собратья бойцов полка "Азов". Также в городе была организована фотовыставка с эксклюзивными кадрами обороны Мариуполя.

Как прошла акция "Беги за "Азовсталь": смотрите видео

"Наша Ассоциация благодарит каждого участника марафона: от самых маленьких до старейших, благодарит всех сообществ ранеров, которые поддержали нашу инициативу. Вместе – сила!", – написали родные и друзья защитников Мариуполя.

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Автор: Марія Масюк