Это попытка сорвать Sea Breeze, – Бабин о действиях России и инциденте с эсминцем Британии

23 июня 2021 , 19:44
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Борис Бабин в фейсбуке

В Черном море 23 июня силы специальных операций Украины, США и Великобритании провели совместные учения на эсминце "Дефендер", который принадлежит Королевскому флоту. Россия якобы открыла предупредительный огонь по кораблю.

На инцидент отреагировал бывший представитель президента Украины в оккупированном Крыму Борис Бабин.

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Он отметил, что оккупант "впервые с 2018 года проводит с полуострова прямую силовую операцию или заявляет о ее проведении".

По его словам, тем самым враг демонстрирует готовность переступать не только через суверенитет Украины, но и стран НАТО.

Тактическая цель агрессора понятна – напугать, попробовать сорвать учения See Breeze-2021,
– считает Борис Бабин.

Обратите внимание! Sea Breeze – это многонациональные военные учения, которые с 1997 года проходят на территории нашей страны.
  • Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.
  • Участие в событии принимают военнослужащие государств черноморского региона, кроме агрессора России.

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Автор: Олег Васьків