Пряталась за колесом микроавтобуса и погибла: на Закарпатье задавили 2-летнюю девочку
Источник:ZAXID.NET
На Закарпатье микроавтобус наехал на 2-летнего ребенка. К сожалению, девочка погибла на месте.
Трагедия произошла 14 октября в селе Бадалово Береговского района Закарпатской области. Началось досудебное расследование по факту причинения смерти.
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Подробности ДТП на Береговщине
По данным правоохранителей, 2-летний ребенок прятался за правым задним колесом микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-летний мужчина начал движение и наехал на девочку. В результате она погибла на месте от полученных травм. Полиция узнала об этом ДТП от медиков в 16.47.
Полицейские проверили водителя и выяснили, что он сел за руль в трезвом состоянии. Правоохранители изъяли его автомобиль. Сейчас этот микроавтобус находится на спецплощадке полиции.
За этим авто прятался ребенок / Фото полиции Закарпатской области
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