Худший для России сценарий: Пригожин воет из-за успеха ВСУ в Бахмуте

Евгений Пригожин продолжает истерить из-за отрицательного успеха вагнеровцев у Бахмута. "Повар Путина" заявил, что ситуация там развивается по "худшему для России сценарию".

Истерика Пригожина не останавливается. Ранее он начал визжать о том, что ВСУ уже вроде бы начало контрнаступление возле Бахмута.

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Главарь вагнеровцев заявил, что российские военные просто сбегают с позиций. К слову, еще 10 мая "повар Путина" жаловался, что вагнеровцев могут окружить в Бахмуте.

Теперь же он подчеркнул: события разворачиваются по худшему из возможных сценариев для России. Страна-террористка несет колоссальные потери и не может реализовать ни одну из своих целей. Чем дальше – тем хуже для России.

Ситуация на флангах складывается по худшему из прогнозируемых сценариев,

– жалуется Пригожин.

Заметьте! Анна Маляр напомнила, что информацией во время войны тоже воюют. Замминистра обороны подчеркнула: враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях.

Что происходит у Бахмута

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины продолжают героические бои за Бахмут. В частности, на отдельных участках Бахмутского направления враг отступил на 2 километра. Украинские герои дают отпор российским оккупантам и не дают врагу продвинуться.

Сырский отметил усилия героев 3-й отдельной штурмовой бригады, которая нанесла мощный удар по захватчикам.