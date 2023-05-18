Россия превратила город в руины: в Maxar показали спутниковые снимки Бахмута с разницей в год

18 мая 2023, 16:17
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Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута с разницей в год, на фото можно сравнить, каким был город в мае 2022 года и сейчас. Разница колоссальная.

Россияне уничтожают Бахмут постоянными обстрелами уже 11 месяцев. На опубликованных фото можно увидеть масштабы разрушений в городе-крепости.

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В Maxar отметили, что "районы жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки".


Жилые районы Бахмута в мае 2022 года / Фото Maxar


Жилые массивы Бахмута в руинах всего за год / Фото Maxar

Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками,
– добавили в компании.


Бахмут в 2022 году / Фото Maxar


Этот же участок Бахмута в 2023 году, от парков и деревьев не осталось и следа / Фото Maxar

Отмечают, что Восточные районы Бахмута испытывают самые серьезные разрушения, особенно четко это видно на снимках. Ранее Россия заявила о контроле над этой частью города, однако разрушения свидетельствуют о продолжающихся боевых действиях и нестабильной обстановке в регионе.

 


Оккупанты уничтожили буквально каждое здание в Бахмуте / Фото Maxar


Разрушения в Бахмуте значительны, город буквально превратился в руины / Фото Maxar


В 2022 году город имел развитую инфраструктуру / Фото Maxar


После постоянных обстрелов, жилые районы напоминают пустырь / Фото Maxar

Что происходит в Бахмуте: последние новости

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты несколько продвинулись в самом городе.
  • Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.

Автор: Анастасія Лукашевська