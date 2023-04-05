Оборона Бахмута продолжается: дорога жизни, ближние бои и разрушенный город

Бахмут уже длительное время, не один месяц, остается одной из самых горячих точек в театре российско-украинской войны. В упорных боях пограничники вместе с другими силами обороны Украины продолжают защищать Бахмут, и вместе с ним – всю Украину.

Российские войска не оставляют попыток оцепить и захватить украинский город. Но, несмотря на все их попытки, сообщения с населенным пунктом сохраняется, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Оккупанты ноют из-за нехватки боеприпасов

Заметим, что безрезультатно побороть несокрушимых Героев Украины в Бахмуте пытается не только армия самой России, но и ЧВК "Вагнера". Для этого они используют огромное количество боеприпасов.

Из-за интенсивности боев представители ЧВК "Вагнера", не раз жаловались на нехватку боеприпасов, которые необходимы для продолжения наступления. В частности, в начале марта главарь ЧВК Пригожин скулил, что кроме дефицита ему заблокировали доступ к каналам с боеприпасами.

Все совсем не так просто

Однако защитники украинского города рассказывают, что сегодня на себе никаких перебоев со снабжением у врага они не испытывают. Более того, подчеркивают, что Бахмут находится под постоянным ударом больших калибров.

В своем наступлении оккупанты из артиллерии наносят масштабные разрушения в жилой застройке. Они не только пытаются уничтожить как можно больше военных Украины, но и не считаются с гражданскими, которые все еще остаются в Бахмуте. Также их не останавливают и собственные безумные потери.

Российское нашествие несмотря на все медленно продолжает продвигаться вперед. Поэтому дистанции между ними и истинными Героями нашего государства иногда сокращаются до считанных метров.

Помочь Героям может каждый

Чтобы удержать украинский город и как можно эффективнее уничтожать российских захватчиков, украинские защитники делают все возможное и сверхвозможное. Однако оборона страны – не только обязанность военных, но и каждого гражданина.

Чтобы вместе двигаться к Победе, 24 Канал постоянно проводит важные сборы для наших защитников, к которым может присоединиться каждый небезразличный украинец. И благодаря читателям уже удалось закрыть более 50 таких сборов для ВСУ.

В настоящее время происходит сбор 2 300 000 гривен на 10 мавиков и 10 тепловизоров для пограничников, которым именно сейчас очень нужны "глаза" и "крылья". Этот запрос мы подробно обсудили с командованием ГПСУ и выбрали самые лучшие модели для наших защитников. Эти приборы суперчувствительны, а главное – дальность их работы составляет до 2600 метров. Следовательно, воины смогут следить за врагом с безопасного места и не подвергать лишнему риску свои жизни. А мавики помогут быстро обнаруживать врага из воздуха и эффективно уничтожать вражеские цели.

Украинские пограничники – герои, и им нужна наша помощь. Присоединиться к важной миссии можно по ссылке.