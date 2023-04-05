Російські війська не полишають спроб оточити та захопити українське місто. Та попри усі їхні намагання сполучення з населеним пунктом зберігається, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Окупанти скиглять через брак боєприпасів

Зауважимо, що безрезультатно побороти незламних Героїв України у Бахмуті намагається не лише армія самої Росії, а й ПВК "Вагнера". Для цього вони використовують шалену кількість боєприпасів.

Через інтенсивність боїв представники ПВК "Вагнера", не раз жалілися на брак боєприпасів, які необхідні для продовження наступу. Зокрема, на початку березня ватажок ПВК Пригожин скиглив, що окрім дефіциту йому заблокували доступ до каналів з боєприпасами.

Все геть не так просто

Однак захисники українського міста розповідають, що сьогодні на собі жодних перебоїв з постачанням у ворога вони не відчувають. Ба більше, підкреслюють, що Бахмут перебуває під постійним ударом великих калібрів.

У своєму наступі окупанти з артилерії завдають масштабних руйнувань у житловій забудові. Вони не лише намагаються знищити якомога більше військових України, а й не геть не рахуються з цивільними, які все ще залишаються в Бахмуті. Також їх не зупиняють й власні шалені втрати.

Російське нашестя попри все повільно продовжує просуватися вперед. Через це дистанції між ними та істинними Героями нашої держави подекуди скорочуються до лічених метрів

Як в таких умовах тримають оборону військовослужбовці ДПСУ: дивіться в матеріалі

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Допомогти Героям може кожен

Щоб втримати українське місто і якомога ефективніше знищувати російських загарбників українські захисники роблять усе можливе і надможливе. Однак оборона країни – не лише обов'язок військових, а й кожного її громадянина.

Щоб разом рухатися до Перемоги, 24 Канал постійно проводить важливі збори для наших захисників, до яких може долучитися кожен небайдужий українець. І завдяки читачам вже вдалося закрити понад 50 таких зборів для ЗСУ.

Наразі ж відбувається збір 2 300 000 гривень на 10 мавіків і 10 тепловізорів для прикордонників, яким саме зараз дуже потрібні "очі" і "крила". Цей запит ми детально обговорили із командуванням ДПСУ та обрали найкращі моделі для наших оборонців. Ці прилади суперчутливі, а головне – дальність їх роботи становить до 2600 метрів. Відтак воїни зможуть слідкувати за ворогом із безпечного місця та не піддавати зайвому ризику свої життя. А мавіки допоможуть швидко виявляти ворога з повітря і ефективно нищити ворожі цілі.

Українські прикордонники – герої, і їм потрібна наша допомога. Долучитися до важливої місії можна за посиланням.