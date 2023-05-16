ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, – разведка Британии

16 мая 2023, 11:28
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Источник:

Британская разведка

Британская разведка проанализировала ситуацию в Бахмуте. Украинские войска сумели стабилизировать фланги в свою пользу.

В центе Бахмута продолжаются ожесточенные бои за город. Вокруг города украинские защитники взяли ситуацию в свои руки.

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Что происходит вокруг Бахмута

Согласно данным британской разведки, силы ЧВК "Вагнера" и дальше пытаются вытеснить ВСУ из города. Однако за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.

Кроме продвижения к югу от Бахмута, украинские защитники отбросили российскую линию фронта северо-западнее населенного пункта.

Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставок 0506,
– говорится в сообщении.

Также в британской разведке сообщили, что Украина сдерживает западное продвижение России по линии канала Донецк – Донбасс, превращая водный путь в препятствие для оккупантов в рамках глубокой оборонной зоны вокруг города Часов Яр.

Что сейчас происходит в Бахмуте

  • 15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продвинулись вперед на Бахмутском направлении на расстояние от 350 метров до 2 км.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также сообщал, что на Бахмутском направлении есть продвижение. Но стоит заметить, что в самом Бахмуте и в окрестностях все очень сложно.
  • Также он сообщил, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении – первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне города. Однако важно понимать, что это лишь частичный успех.
  • На днях Пригожин жаловался, что ВСУ заняли тактические высоты и со временем могут оцепить город. Однако стоит заметить, что жалобы Пригожина следует делить пополам и верить его заявлениям нельзя. Поскольку он рассказывает о "снарядном голоде" в момент, пока его вагнеровцы выпускают по городу десятки ракет в сутки, уничтожая населенный пункт до тла.

Автор: Анастасія Кушпіт