ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, – разведка Британии
Источник:Британская разведка
Британская разведка проанализировала ситуацию в Бахмуте. Украинские войска сумели стабилизировать фланги в свою пользу.
В центе Бахмута продолжаются ожесточенные бои за город. Вокруг города украинские защитники взяли ситуацию в свои руки.
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Что происходит вокруг Бахмута
Согласно данным британской разведки, силы ЧВК "Вагнера" и дальше пытаются вытеснить ВСУ из города. Однако за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.
Кроме продвижения к югу от Бахмута, украинские защитники отбросили российскую линию фронта северо-западнее населенного пункта.
Вероятно, это позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставок 0506,
– говорится в сообщении.
Также в британской разведке сообщили, что Украина сдерживает западное продвижение России по линии канала Донецк – Донбасс, превращая водный путь в препятствие для оккупантов в рамках глубокой оборонной зоны вокруг города Часов Яр.
Что сейчас происходит в Бахмуте
- 15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продвинулись вперед на Бахмутском направлении на расстояние от 350 метров до 2 км.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также сообщал, что на Бахмутском направлении есть продвижение. Но стоит заметить, что в самом Бахмуте и в окрестностях все очень сложно.
- Также он сообщил, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении – первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне города. Однако важно понимать, что это лишь частичный успех.
- На днях Пригожин жаловался, что ВСУ заняли тактические высоты и со временем могут оцепить город. Однако стоит заметить, что жалобы Пригожина следует делить пополам и верить его заявлениям нельзя. Поскольку он рассказывает о "снарядном голоде" в момент, пока его вагнеровцы выпускают по городу десятки ракет в сутки, уничтожая населенный пункт до тла.