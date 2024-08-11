Уничтоженная школа, стадион и вокзал: разведка Британии показала спутниковые фото Бахмута

Спутниковые снимки, опубликованные британской разведкой, подтверждают масштабы разрушений в Бахмуте Донецкой области. Город фактически превратился в руины.

Как отмечают в Лондоне, город Бахмут подвергся значительным разрушениям в результате интенсивных боевых действий и обстрелов российскими оккупантами. Гражданскую инфраструктуру было серьезно повреждено.

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Бахмут в руинах: фотодоказательства

В частности, образовательные учреждения, транспортные узлы и жилые кварталы были разрушены в Бахмуте.

Во время российского наступления с целью захвата Бахмута интенсивные бои и неизбирательный обстрел зданий привели к значительным разрушениям по всему городу. Школы, вокзалы и жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были повреждены, а в некоторых случаях разрушены.

Спутниковые фотографии четко демонстрируют уровень уничтожения, которому подвергся Бахмут из-за российских захватчиков.

На фото показано стадион, школу и железнодорожный вокзал в 2022 и 2024 годах.

Разрушенные объекты в Бахмуте Донецкой области / Фото Минобороны Великобритании

Бахмут стал эпицентром ожесточенных боев между украинскими защитниками и оккупантами в августе 2022 года. Весной 2023 года населенный пункт взяли под контроль российские войска, понеся огромные потери.

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По оценкам аналитиков, в результате обстрелов и постоянных боев 80% города было разрушено. До начала полномасштабного вторжения в нем проживало более 70 тысяч человек.