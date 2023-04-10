Полковник ВСУ раскрыл планы россиян на фронте к Пасхе

Основные усилия русская армия бросила на взятие Бахмута. У них ориентировочно неделя, а затем надеются, что наступит "Пасхальное перемирие".

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что надежды россиян на перемирие после Пасхи напрасны.

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В Бахмуте тяжелые бои

По его словам, сейчас в Бахмуте тяжелая ситуация. Россияне задались целью полностью захватить город к Пасхе, а потому стащили все возможные резервы и технику. Они надеются, что после того, как они захватят Бахмут, наступит "Пасхальное перемирие".

"Сейчас они будут прилагать максимум усилий: авиация, артиллерия, элитные подразделения. Пригожин понял, что испытывает большие проблемы с выполнением поставленной задачи. У него появилось понимание, что впереди у них только побег и поэтому делает соответствующие заявления, что якобы Украина подготовила 400 тысячное войско и "нам (россиянам – 24 Канал) нужно бежать до Ростова". Вот такая подача информации свидетельствует о том, что у них осталась неделя. Они рассчитывают на какое-то перемирие. Думаю мы их огорчим", – заявил Свитан.

Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео

Полковник ВСУ в запасе рассказал, что ВСУ подвели к Бахмуту подкрепление. Сейчас линия фронта в городе проходит у железнодорожного пути, который россиянам будет очень тяжело преодолеть.

Генерал Сырский полностью контролирует ситуацию и примет верное решение для обороны Бахмута. Думаю нам нужно еще несколько недель, а дальше будет легче,

– подчеркнул Свитан.

Ситуация в Бахмуте: главное