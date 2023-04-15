Враг стащил резервы, применил зажигательные боеприпасы, – Жданов о боях в Бахмуте

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении. Ныне продолжаются тяжелые бои за город.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, россияне применили зажигательные боеприпасы.

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"Враг продолжает давление в сторону железнодорожной дороги, пытается выйти на железнодорожные пути. Идут бои за вокзал", – заявил он.

При этом противник не добился успеха в штурмовых действиях.

Единственный "успех", где был отмечен, это в телеграмм-каналах российских пропагандистов. Там они уже все давно "взяли". А на самом деле бои идут очень ожесточенные,

– подчеркнул Жданов.

"Успехов" у россиян нет

Он отметил, что внутри города россияне не продвинулись. А украинские военные продолжают удерживать позиции.

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"Со стороны московитов было несколько попыток улучшить свое тактическое положение в Белогоровке. Безрезультатно. Противник пытался атаковать в окрестностях Богдановки и Предтечино, также без успеха", – рассказал он.

Олег Жданов отметил, что ситуация в Бахмуте хоть и тяжелая, но в городе и на оперативном направлении Бахмута существенных изменений не произошло.

"Противник успеха нигде не имел. Ни на одном участке этого фронта. Несмотря на то, что они там все усилили, увеличили, привезли резервы, "зажигалки" применили", – отметил он.

Это все, по словам военного эксперта, не повлияло на ситуацию на фронте.

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