Украинские войска атакуют на юг от Бахмута, – Генштаб
Источник:Military Media Center
Силы обороны продолжают наступательные действия вблизи города-крепости. Наши воины атакуют врага южнее Бахмута.
Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ. Также Андрей Ковалев отметил, что наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.
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Силы обороны уничтожают обнаруженные цели агрессора
Украинские защитники продолжают наступать южнее города Бахмут. Наши воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям агрессора. Кроме того, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Также Ковалев добавил, что Силы обороны отразили атаки оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.
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Какая ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Утром 18 августа в Генштабе сообщали, что на Бахмутском направлении враг без успеха вел наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.
- Оккупанты нанесли авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.
- Накануне заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что российское военное командование стягивает сюда подразделения, выполнявшие задачи на Севере и на Юге.
- Утром 17 августа командующий Сухопутными войсками сообщал, что аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, пытавшихся замаскировать свои позиции в лесополосе. По захватчикам мощно отработали артиллеристы.