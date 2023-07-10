Бахмут в оперативном окружении, мы контролируем выходы из города: военная сводка от Свитана

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и продвижение на Бахмутском направлении. Заняв ряд господствующих высот, наша артиллерия может доставать до входов и выходов из города-крепости.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, нужно удерживать весь регион с целью связывания резервов россиян и их уничтожения.

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Бахмут попал в оперативное окружение

Свитан отметил, что мы сейчас занимаем высоты в Бахмуте, а низины попадают в оперативное окружение. Речь идет о той же Клещиевке и районе Берховки.

Да и сам Бахмут после того, как мы выходим на высоты, попал в оперативное окружение, так как артиллерия достает до входов и выходов из Бахмута,

– сказал полковник запаса.

По его мнению, для нас там самый оптимальный вариант – занять все высоты и удерживать их в режиме активной обороны. То есть, удерживать весь этот регион с целью связывания резервов россиян и их уничтожения, как и на Луганском направлении.

Военный эксперт также отметил, что на Донецком направлении есть 2 положительных момента – это возможность захода по высотам в Горловку и на Донецк.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

ВСУ стачивают войска России

Полковник запаса ВСУ считает, что основные боевые действия будут проходить на Запорожском и Херсонском направлениях. Наша задача – зайти в Крым. А то, по какому маршруту и когда именно, будет зависеть от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Он не исключает, что можно еще подождать несколько недель, пока придет достаточное количество боеприпасов, чтобы не тратить свои резервы. Мы ведь сейчас бережем стратегические резервы.

Залужный в этом смысле делает правильно, стачивает войска противника,

– подчеркнул Свитан.

К тому же, добавил военный эксперт, стачивание происходит не только в районе Запорожского фронта, а также на Донецком и Луганском направлениях.

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