Чрезвычайно важное направление: как могут развиваться события в Бахмуте
Украинские военные сейчас уверенно продвигаются в направлении Бахмута. Основная задача – выровнять линию фронта на северном и южном фланге.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Враг не намерен отступать от Бахмута, но пока это только плюс для украинской стороны.
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"Для нас это создает очень хорошие предпосылки нанесения огневого поражения по оказавшемуся противнику, по словам генерала Сырского, в ловушке в самом населенном пункте", - отметил Сергей Грабский.
Однако назвать это место населенным пунктом уже трудно, ведь от него осталось мало.
Сергей Грабский рассказал о боях на Бахмутском направлении: смотреть видео
Чем больше их здесь, тем легче по другим направлениям
По словам Сергея Грабского, в настоящее время враг не имеет возможности "перебросить" часть вражеских войск из Бахмутского направления. Из-за того, что давление украинской стороны настолько сильно, что враг не может оставить свои позиции. По сути, они сейчас в ловушке.
То количество войск противника, которое пытается удержать позиции в этом направлении, является ключевым показателем эффективности наших действий. Потому что это количество противника, вследствие давления с нашей стороны, не может быть использовано по другим направлениям,
– сказал Сергей Грабский.
Такая ситуация значительно облегчает задачу нашим подразделениям, которые осуществляют наступательные операции в других районах линии фронта.
Последние новости на Бахмутском направлении
- 29 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и отметил успехи наших военных. ВСУ осуществляют широкомасштабные наступательные операции под Бахмутом в Донецкой области.
- Заместитель министра обороны Украины рассказала, что наши военные наступают на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке.
- Кроме того, 26 июня украинские герои подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе. Она находится на Бахмутском направлении Донецкой области.