Чрезвычайно важное направление: как могут развиваться события в Бахмуте

Украинские военные сейчас уверенно продвигаются в направлении Бахмута. Основная задача – выровнять линию фронта на северном и южном фланге.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский. Враг не намерен отступать от Бахмута, но пока это только плюс для украинской стороны.

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"Для нас это создает очень хорошие предпосылки нанесения огневого поражения по оказавшемуся противнику, по словам генерала Сырского, в ловушке в самом населенном пункте", - отметил Сергей Грабский.

Однако назвать это место населенным пунктом уже трудно, ведь от него осталось мало.

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Чем больше их здесь, тем легче по другим направлениям

По словам Сергея Грабского, в настоящее время враг не имеет возможности "перебросить" часть вражеских войск из Бахмутского направления. Из-за того, что давление украинской стороны настолько сильно, что враг не может оставить свои позиции. По сути, они сейчас в ловушке.

То количество войск противника, которое пытается удержать позиции в этом направлении, является ключевым показателем эффективности наших действий. Потому что это количество противника, вследствие давления с нашей стороны, не может быть использовано по другим направлениям,

– сказал Сергей Грабский.

Такая ситуация значительно облегчает задачу нашим подразделениям, которые осуществляют наступательные операции в других районах линии фронта.

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