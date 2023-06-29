Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Ворог не має намірів відступати від Бахмуту, але наразі це лише плюс для української сторони.
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"Для нас це створює дуже добрі передумови нанесення вогневого ураження по противнику, який опинився, за словами генерала Сирського, в пастці в самому населеному пункті", – зазначив Сергій Грабський.
Однак, назвати це місце населеним пунктом вже важко, адже від нього мало залишилось.
Сергій Грабський розповів про бої на Бахмутському напрямку: дивитися відео
Чим більше їх тут, тим легше на інших напрямках
За словами Сергія Грабського, наразі ворог не має змоги "перекинути" частину ворожих військ з Бахмутського напрямку. Через те, що тиск української сторони настільки сильний, що ворог не може залишити свої позиції. По суті вони зараз в пастці.
Та кількість військ противника, яка намагається утримати позиції на цьому напрямку є ключовим показником ефективності наший дій. Тому що ця кількість противника, внаслідок тиску з нашої сторони, не може бути використана на інших напрямках,
– сказав Сергій Грабський.
Також така ситуація значно полегшує завдання нашим підрозділам, які здійснюють наступальні операції в інших районах лінії фронту.
Останні новини на Бахмутському напрямку
- 29 червня речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку й відзначив успіхи наших військових. ЗСУ здійснюють широкомасштабні наступальні операції під Бахмутом у Донецькій області.
- Заступниця міністра оборони України розповіла, що наші військові наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у тяжкому двобої.
- Окрім того, 26 червня українські герої підняли наш прапор на Курдюмівській дамбі. Вона розташована на Бахмутському напрямку Донецької області.