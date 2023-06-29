Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Ворог не має намірів відступати від Бахмуту, але наразі це лише плюс для української сторони.

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"Для нас це створює дуже добрі передумови нанесення вогневого ураження по противнику, який опинився, за словами генерала Сирського, в пастці в самому населеному пункті", – зазначив Сергій Грабський.

Однак, назвати це місце населеним пунктом вже важко, адже від нього мало залишилось.

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Чим більше їх тут, тим легше на інших напрямках

За словами Сергія Грабського, наразі ворог не має змоги "перекинути" частину ворожих військ з Бахмутського напрямку. Через те, що тиск української сторони настільки сильний, що ворог не може залишити свої позиції. По суті вони зараз в пастці.

Та кількість військ противника, яка намагається утримати позиції на цьому напрямку є ключовим показником ефективності наший дій. Тому що ця кількість противника, внаслідок тиску з нашої сторони, не може бути використана на інших напрямках,

– сказав Сергій Грабський.

Також така ситуація значно полегшує завдання нашим підрозділам, які здійснюють наступальні операції в інших районах лінії фронту.

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