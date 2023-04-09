Хотят захватить Бахмут к Пасхе: россияне усилили давление на город
Россияне бросают на Бахмут все доступные ресурсы, жертвуя другими направлениями на фронте. Украинские военные сейчас удерживают западную часть города.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что россияне забирают артиллерийские боеприпасы у своих подразделений, стоящих на линии фронта на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях.
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У россиян новый дедлайн касательно Бахмута
Сейчас звучит много противоречивых заявлений о том, что у россиян якобы проблемы с боеприпасами. Свитан говорит, что это и так, и нет. Чтобы увеличить давление на защитников Бахмута, Авдеевки, Марьинки или Кременной – они снимают с других участков фронта боеприпасы. Поэтому в некоторых частях россиян на временно оккупированной Херсонщине и Запорожье вообще нет артиллерийских снарядов.
"У них уже было несколько дедлайнов и вот теперь "до Пасхи". В сам город они стягивают ТОС "Солнцепек", УР-77 и другую технику и пытаются выдавить наши войска из Бахмута. Пока в городе остаются поврежденные многоэтажки, наши военные могут использовать их как хороший укрепленный пункт. Если будет угроза для наших войск непосредственно в городе, то наши ребята отойдут в Часов Яр и уже оттуда продолжат оборону этого участка фронта", – рассказал полковник ВСУ в запасе.
Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео
Он добавил, что пока ВСУ удерживают город, это не позволяет россиянам двигаться в сторону Славянска и Константиновки. Если наши военные отойдут в Часов Яр, то соответственно сдвинется линия фронта. За Часовым Яром остается укрепрайон Краматорска, Славянска и Дружковки.
Ситуация на фронте: главное
- По данным Генштаба ВСУ оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.
- За прошедшие сутки было отбито более 50 атак противника по указанным направлениям. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка близ Бахмута. Подразделения Сил обороны отразили здесь около 10 атак противника
- За прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 470 бойцов противника. Всего с 24 февраля 2022 года умерло 178 150 оккупантов.