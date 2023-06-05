Страх перед контрнаступлением и бегство "Вагнера" из Бахмута: в ВСУ сказали, как это влияет на врага

Подразделения террористического ЧВК "Вагнера" постепенно выходят из Бахмута. На их позиции направили российских десантников, которые идут на смерть.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские десантники – странное порождение советской, а теперь и российской военной школы.

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Как и тогда, так и сейчас они являются так называемой "палочкой-выручалочкой" для российских оккупантов. Десантников кидают на самые трудные направления, где их успешно утилизируют. Сейчас оккупанты хотят удержать Бахмут любой ценой.

Только есть какая-то сложная задача – они сразу используют десантников. По американским оценкам, Россия потеряла около 100 тысяч погибших и раненых на Бахмутском направлении. И даже до конца не взяла город. И могут быстро потерять его. Это был бы фейл. Потому и бросают сюда все ресурсы. Такая у них школа,

– рассказал Череватый.

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Боятся контрнаступления и видят, что случилось с "Вагнером"

Командование ВСУ прекрасно знает потенциал бригад, которые сейчас перебрасывают на Бахмутское направление. Часто там уже "второй-третий состав". Ведь кадровые военные были уничтожены еще в боях в Киевской области, а затем в Харьковской и Херсонской областях.

Морально-психологическое состояние у тамошних десантников не слишком хорошее. Они прекрасно видели, что случилось с ЧВК "Вагнера" после боев в Бахмуте.

Нравственное состояние у них не очень сильное. Потрепанный и разбитый "Вагнер" убегает с опущенным хвостом, а десантники заходят на их место. Они отдают себе отчет, что с ними произошло и какие там были потери. Также тамошние подразделения имеют страх перед контрнаступлением ВСУ,

– подчеркнул Череватый.

Потери российских оккупантов в Бахмуте: коротко

Сражение на Бахмутском направлении длится уже около 10 месяцев. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава и военной техники на этом направлении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно сообщил о потерях российских захватчиков в Бахмуте. С 1 сентября, когда оккупанты начали использовать зэков в Бахмуте, Россия потеряла по меньшей мере 22 816 личного состава. Потери ВСУ были в 7,5 раза меньше.

В Белом доме ранее также озвучивали детали насчет потерь оккупантов в Бахмуте. Они сообщили, что в целом Россия потеряла около 100 тысяч военных на этом направлении. Речь идет как об уничтоженных, так и об раненых оккупантах.