Бахмут для россиян имеет психологическое, а не военное значение, – Черник о боях в городе

Бахмут Донецкой области имеет для российских оккупантов психологическое значение, а не военное. Со временем этот город станет для захватчиков еще большей могилой.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, российская армия пытается захватить Бахмут уже около 10 месяцев. За это время они смогли продвинуться примерно на 30 километров. Это чрезвычайно скромные показатели.

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Впрочем, "карта" Бахмута еще полностью не сыграна. Со временем этот город станет для оккупантов еще большей могилой.

Война – искусство обмана. Динамика фронта – очень сложное явление. В стратегическом контексте все обстоит правильно. Не имею ни малейшего сомнения, что в итоге успешные наши наступательные операции по разгрому противника и освобождению земель обязательно сложатся,

– отметил Черник.

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"Боевой кулак" Украины нарастает

Как подчеркнул Черник, стратегический "боевой кулак" Украины только нарастает. Контрнаступление ВСУ постепенно готовится и начнется в самый подходящий момент. Тут нужно просто набраться терпения и верить в Вооруженные Силы Украины.

Оккупанты постепенно истощаются. Если в марте в среднем они наносили 100 – 120 атак, то сейчас все уменьшилось примерно до 50.

В стратегическом смысле враг выхолащивается. Но, конечно, противника нельзя недооценивать. Большие "человеческие валы" они еще могут применять, хоть и не в таком количестве, как бы им хотелось, – заметил Черник.

Какая ситуация в Бахмуте: коротко

Военные Сил специальных операций ВСУ обнародовали видео боев в Бахмуте. Они не останавливаются там ни днем, ни ночью.

В британской разведке сообщили, что Россия усиливает свою группировку в Бахмуте. За последние дни они перекинули туда несколько батальонов.

Параллельно Вооруженные Силы Украины контратакуют по флангам на Бахмутском направлении. Там был ряд успехов в течение последней недели.