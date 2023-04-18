Критический вопрос: разведка Британии рассказала, где Россия уменьшила наступление ради Бахмута
Источник:Министерство обороны Великобритании
По состоянию на 18 апреля на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реалистичная вероятность, что Россия сократила численность войск и уменьшает наступательные действия вокруг Донецка.
Оккупанты делают это для того, чтобы отвлечь ресурсы на Бахмутское направление. Об этом сообщили британские разведчики.
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Россия уменьшила наступление ради Бахмута
В Бахмуте российские захватчики и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города в основном повторяет основной железнодорожный путь.
Украина в целом удерживает оцепление России с юга по линии улицы Корсунского,
– отметили британские разведчики.
Эксперты подчеркнули, что для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Россияне начали перекидывать на Бахмутское направление более подготовленные подразделения, десантно-штурмовые бригады и спецназовцев.
- Кстати, оккупанты хотели захватить Бахмут к Пасхе, но им это не удалось. И срок "захвата" снова сместился. В этот раз – до конца апреля.
- По словам военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, в Бахмуте глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ноет, что, мол, следует завершать так называемую "СВО".
- По состоянию на 18 апреля враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на указанных участках фронта отбито более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.