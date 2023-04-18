Критический вопрос: разведка Британии рассказала, где Россия уменьшила наступление ради Бахмута

По состоянию на 18 апреля на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реалистичная вероятность, что Россия сократила численность войск и уменьшает наступательные действия вокруг Донецка.

Оккупанты делают это для того, чтобы отвлечь ресурсы на Бахмутское направление. Об этом сообщили британские разведчики.

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Россия уменьшила наступление ради Бахмута

В Бахмуте российские захватчики и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают ползучее продвижение. Линия фронта в центре города в основном повторяет основной железнодорожный путь.

Украина в целом удерживает оцепление России с юга по линии улицы Корсунского,

– отметили британские разведчики.

Эксперты подчеркнули, что для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет освободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

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