ВСУ вернули важные высоты вокруг Бахмута, россияне оказались внизу, – военный обозреватель

В самом Бахмуте, где вагнеровцы пытаются продвигаться, ситуация достаточно напряженная и сложная. Однако вокруг города происходят важные процессы, которые могут перевернуть всю битву.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ситуация в Бахмуте действительно сложная. Однако оккупанты понимают, что вокруг города происходят совсем другие процессы.

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ВСУ возобновили контроль над господствующей высотой у водохранилища на северо-западном секторе. Также на юго-западном секторе идет продвижение украинских войск к очередной господствующей высоте вблизи Клещиевки.

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Чего ждать дальше на Бахмутском направлении

Как отметил Коваленко, российские оккупанты оказываются в низине в городе. А ВСУ возвращают себе высоты вокруг Бахмута.

Теперь оккупанты находятся как на ладони. В ближайшее время может произойти наращивание огневого воздействия. Возможными последствиями этого может быть и то, что оккупантам придется бежать из Берховки, Ягодного, Клещиевки. Затем они потеряют контроль над Опытным и так далее,

– отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что это – только его предположение. Как все будет выглядеть дальше – можно будет увидеть в ближайшее время.

Возможно, оккупанты понимают, что могут находиться в ловушке. Однако они не способны сейчас остановиться, ведь до того в течение длительного времени пропаганда "прогревала" россиян, что вот-вот получится захватить Бахмут. Теперь отход оккупантов из города будет выглядеть для жителей России как бегство.

Успехи украинских войск у Бахмута: коротко