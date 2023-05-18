ВСУ вернули важные высоты вокруг Бахмута, россияне оказались внизу, – военный обозреватель
В самом Бахмуте, где вагнеровцы пытаются продвигаться, ситуация достаточно напряженная и сложная. Однако вокруг города происходят важные процессы, которые могут перевернуть всю битву.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ситуация в Бахмуте действительно сложная. Однако оккупанты понимают, что вокруг города происходят совсем другие процессы.
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ВСУ возобновили контроль над господствующей высотой у водохранилища на северо-западном секторе. Также на юго-западном секторе идет продвижение украинских войск к очередной господствующей высоте вблизи Клещиевки.
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Чего ждать дальше на Бахмутском направлении
Как отметил Коваленко, российские оккупанты оказываются в низине в городе. А ВСУ возвращают себе высоты вокруг Бахмута.
Теперь оккупанты находятся как на ладони. В ближайшее время может произойти наращивание огневого воздействия. Возможными последствиями этого может быть и то, что оккупантам придется бежать из Берховки, Ягодного, Клещиевки. Затем они потеряют контроль над Опытным и так далее,
– отметил Коваленко.
Он подчеркнул, что это – только его предположение. Как все будет выглядеть дальше – можно будет увидеть в ближайшее время.
Возможно, оккупанты понимают, что могут находиться в ловушке. Однако они не способны сейчас остановиться, ведь до того в течение длительного времени пропаганда "прогревала" россиян, что вот-вот получится захватить Бахмут. Теперь отход оккупантов из города будет выглядеть для жителей России как бегство.
Успехи украинских войск у Бахмута: коротко
- Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 18 мая объявили об успешной атаке в западных окрестностях Бахмута. Врага удалось отбросить на сотни метров.
- Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый прокомментировал ситуацию у Бахмута. Он отметил, что только на этом участке за минувшие сутки, 17 мая, удалось обезвредить около 300 российских оккупантов.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении в течение последних дней Силы обороны Украины освободили почти 20 квадратных километров.