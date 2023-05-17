Россияне лезут в наш "капкан", – военный эксперт рассказал о действиях врага в Бахмуте

За последнюю неделю украинские военные имели успехи на Бахмутском направлении. В целом ситуация там напряженная, но контролируемая.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, тактические успехи украинских войск у Бахмута помогут потом частично окружить российски войска в самом городе.

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Вокруг Бахмута есть выгодные высоты, с которых хорошо работать по военным объектам в городе и оккупантам.

Россияне пытаются зайти "в капкан", который мы готовим. Они понимают это, но все равно лезут. Пытаются с востока на запад в сторону Часов Яра идти. Мы со стороны Часов Яра с запада на восток пытаемся осуществить оперативное окружение Бахмута,

– отметил Свитан.

Если украинские военные смогли за несколько дней продвинуться на несколько километров в Бахмутском направлении, то россияне – на значительно меньшее количество (метры – 24 Канал) в самом Бахмуте.

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По мнению Свитана, общая ситуация на Бахмутском направлении контролируется. В ближайшее время можно ожидать дальнейших успехов украинских войск. В конце концов все должно дойти до деоккупации высот возле Бахмута, что поможет взять город в "полукольцо".

Оптимальный вариант для россиян – идти на стартовые позиции в сторону Попасной. Но "упорство" преступной группировки Пригожина может сыграть с ним в злую шутку. Они могут остаться в Бахмуте и оказаться в оперативном окружении, после чего будут уничтожены. С высот Бахмут – как на ладони,

– заметил Свитан.

Ситуация на Бахмутском направлении: коротко