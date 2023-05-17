Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, тактичні успіхи українських військ біля Бахмута допоможуть згодом частково оточити російські війська в самому місті.

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Навколо Бахмута є вигідні висоти, з яких добре працювати по військових об'єктах в місті та самих окупантах.

Росіяни намагаються зайти "в капкан", який ми їм готуємо. Вони розуміють це, але все одно лізуть. Намагаються зі сходу на захід в бік Часів Яра йти. Ми з боку Часів Яра із заходу на схід намагаємося здійснити оперативне оточення Бахмута,

– зазначив Світан.

Якщо українські військові змогли за низку днів просунутися на кілька кілометрів на Бахмутському напрямку, то росіяни – на значно меншу кількість (метри – 24 Канал) в самому Бахмуті.

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На думку Світана, загальна ситуація на Бахмутському напрямку контрольована. Найближчим часом можна очікувати на подальші успіхи українських військ. Зрештою все мало б дійти до деокупації висот біля Бахмута, що допоможе взяти місто у "напівкільце".

Оптимальний варіант для росіян – йти на стартові позиції в бік Попасної. Але "упоротість" злочинного угруповання Пригожина може зіграти з ним у злий жарт. Вони можуть залишитися в Бахмуті і опинитися в оперативному оточенні, після чого будуть знищені. З висот Бахмут – як на долоні,

– зауважив Світан.

Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко