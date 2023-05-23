Это просто бегство, – Свитан рассказал интересные детали об уходе вагнеровцев из Бахмута

"Повар Путина" Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что вагнеровцы будут покидать Бахмут. Однако уход боевиков малыми группами начался еще задолго до последнего объявления.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, Пригожин хочет спасти хотя бы "скелет" своего ЧВК. Выйти из города может только небольшая часть вагнеровцев.

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Бегство вагнеровцев началось в мае

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его боевики якобы завершили операцию в Бахмуте, продолжавшейся более 420 дней. Он рассказал о "захвате" города и в очередной раз объявил, что вагнеровцы выйдут из него 25 мая.

Информацию о взятии Бахмута опровергли в Минобороны и ВСУ. Однако выход русских боевиков начался раньше.

До 9 мая они ("Вагнер" – 24 Канал) были в Бахмуте, пытаясь выполнить какие-то действия, а с 10 – начали отходить малыми группами в сторону Горловки. Не в целом составе. Это продолжается, несмотря на то, что говорит Пригожин,

– подчеркнул Роман Свитан.

Заявления "повара Путина" – это в основном ИПСО, рассчитанное, в том числе, и на россиян. Ими пытаются сгладить фактическое бегство вагнеровцев. Оккупанты понимают, что дальше будет начинаться контрнаступление ВСУ, а именно этап прорывов. Во время которого российским военным не очень хочется находиться на поле боя.

"Они отходят от линии фронта. Неважно, под каким "соусом" это подают. В армии это называется просто бегством", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В ближайшие недели вагнеровцы могут начать базироваться в районе Горловки или бежать в Россию. Однако спастись бегством смогут не больше тысячи боевиков.

Роман Свитан о раннем побеге оккупантов из Бахмута: смотрите видео

ВСУ будут продвигаться, оккупанты будут выживать

Тем временем украинские военные будут брать Бахмут в полуокружение. Для этого будут привлекать артиллерию и смогут в конце концов контролировать входы и выходы из города.

"Это будет плацдарм для уничтожения россиян. Они, как зайцы, будут бегать между разрушенными зданиями, спасаясь от нашей прицельной артиллерии", – отметил Свитан.

Детальнее о ситуации в Бахмуте

Заявления Пригожина о "взятии" города не соответствуют действительности. ВСУ все еще держат оборону Бахмута и контролируют некоторые здания в самом городе. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он также добавил, что у ЧВК "Вагнера" заканчивается живая сила, а не боеприпасы.

К слову, в ГУР подтвердили, что колоссальные потери россиян на Бахмутском направлении. На днях президент США Джо Байден заявлял, что Россия лишилась около 100 тысяч военных в Бахмуте.

Важно отметить, что ВСУ действительно взяли Бахмут в оперативное полуокружение. Это позволит нашим защитникам держать город под огневым контролем. Информацию подтвердили как в Минобороны, так и в ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ продвигаются по флангам Бахмута и двигаются к взятию города в тактическое окружение.