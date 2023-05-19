До июля "Вагнера" просто не останется, – Свитан о завершении Пригожина в Бахмуте

Бои за Бахмут продолжаются. В последние дни украинские военные имеют успехи в этом направлении. Хотя российские войска и ЧВК "Вагнера" до сих пор не отступают, их будущее там бесперспективно.

При наличии достаточных сил и средств Вооруженные Силы Украины смогут окружить российскую группировку в Бахмуте. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Вагнеровцы убегут быстрее регулярных войск

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожин фактически признал, что его намерения окружить Вооруженные Силы Украины в районе Бахмута реализовать не удастся. В этом, конечно, он обвиняет направление минобороны России.

Сейчас в Бахмуте находится около 4 тысяч человек, то есть более 10 штурмовых групп Пригожина.

Впрочем, их там утилизируют каждый день по роте до 100 человек. Если так продлится до 40 дней, то до конца июля их там просто не останется. Здесь все будет зависеть от воли самих вагнеровцев, у Пригожина никто ничего спрашивать уже не будет,

– отметил Роман Свитан.

В случае если российские войска начнут выравнивать фронт и отходить от Бахмута от ЧВК "Вагнера" там никто не останется. Ведь бойцы будут понимать, что попадут в окружение или просто их уничтожат.

"Если пойдет волна недовольства с низов, то впереди российских войск как раз побегут вагнеровцы. Вопрос, будет ли Пригожин их догонять. Но для российских войск ситуация в Бахмуте достаточно неприятная", – подчеркнул военный эксперт.

Как для Евгения Пригожина с его заключенными, так и для регулярных войск ситуация стратегически бесперспективна. Тактическая, вероятно, будет зависеть от сил и средств ВСУ и плана украинского военного командования.

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Все зависит от плана ВСУ

Украинские военные практически сняли блокаду с юга Бахмута. Сейчас фронт в этом направлении выравнивается. Если в ВСУ будет достаточно сил и средств, то можно будет окружить российскую группировку в Бахмуте. Среди которых как вагнеровцы, так и регулярные военные.

Бахмут сейчас практически полностью разрушен россиянами. Они выполнили просто задачу по уничтожению города. Часть, которую мы сейчас удерживаем – она в более или менее нормальном состоянии, а весь остальной город – сплошные руины,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что с тактической точки зрения город как оборонительный рубеж уже не совсем нужен даже для украинских защитников. Зато окружить или ликвидировать российскую армию там – вполне возможно. Однако подчеркнем, что развитие событий зависит от планов военного руководства Украины.

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