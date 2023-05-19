За наявності достатніх сил та засобів, Збройні Сили України зможуть оточити російське угруповання у Бахмуті. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Вагнерівці втечуть швидше регулярних військ

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожин фактично визнав, що його наміри оточити Збройні Сили України в районі Бахмута реалізувати не вдасться. В цьому, звісно ж, він звинувачує напрямку міноборони Росії.

Зараз в Бахмуті перебуває близько 4 тисяч осіб, тобто більш як 10 штурмових груп Пригожина.

Втім їх там утилізують кожен день по роті до 100 осіб. Якщо так триватиме до 40 днів, то до кінця липня їх там просто не залишиться. Тут все залежатиме від волі самих вагнерівців, у Пригожина ніхто нічого запитувати вже не буде,

– зазначив Роман Світан.

У випадку, якщо російські війська почнуть вирівнювати фронт та відходити від Бахмута від ПВК "Вагнера" там ніхто не залишиться. Адже бійці розумітимуть, що потраплять в оточення або ж просто їх знищать.

"Якщо піде хвиля незадоволення з низів, то попереду російських військ якраз втечуть вагнерівці. Питання, чи буде Пригожин їх наздоганяти. Але для російських військ ситуація в Бахмуті доволі неприємна", – підкреслив військовий експерт.

Як для Євгєнія Пригожина з його ув'язненими, так і для регулярних військ ситуація стратегічно безперспективна. Тактична – ймовірно, залежатиме від сил та засобів ЗСУ та плану українського військового командування.

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Усе залежить від плану ЗСУ

Українські військові практично зняли блокаду з півдня Бахмута. Зараз фронт на цьому напрямку вирівнюється. Якщо в ЗСУ буде достатня кількість сил та засобів, то можна буде оточити російське угруповання в Бахмуті. Серед яких як вагнерівці, так і регулярні військові.

Бахмут зараз фактично повністю зруйнований росіянами. Вони ж виконали просто завдання зі знищення міста. Частина, яку ми зараз утримуємо – вона у більш-менш нормальному стані, а все інше місто – суцільні руїни,

– наголосив Світан.

Він додав, що з тактичної точки зору місто як оборонний рубіж уже не зовсім потрібно навіть для українських захисників. Натомість оточити чи ліквідувати російську армію там – цілком можливо. Одначе наголосимо, що розвиток подій залежить від планів військового керівництва України.

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