Только за последние 9 месяцев: в ВСУ озвучили безумные потери россиян на Бахмутском направлении

На сегодняшний день самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут. На этом направлении у российских захватчиков – безумные потери.

Так, на Бахмутском направлении враг потерял около 100 тысяч живой силы за последние 9 месяцев. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

К теме Отправляют на штурмы миксированные группы: россияне хотят любой ценой захватить Бахмут к 9 мая

Безумные потери россиян на Бахмутском направлении

По словам Череватого, на этом направлении россияне потеряли около 100 тысяч солдат за 9 месяцев. Однако это ориентировочный подсчет.

Уверен, что дальнейшая верификация приведет только к увеличению этой цифры. Это естественно, поскольку враг использует так называемые "мясные атаки" личного состава как главный метод ведения войны,

– отметил полковник.

Кстати, в среднем за сутки на Лиманском и Бахмутском направлении враг использует около 25 тысяч снарядов, то есть снарядного голода террористы не ощущают.

"Такие заявления главы ЧВК "Вагнера" связаны, вероятнее всего, с тем, что он взял на себя слишком много обещаний по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде, поскольку, кроме потери живой силы, никаких побед за ним нет", – считает Череватый.

Актуальные потери россиян на фронте

За минувшие сутки на Бахмутском направлении было уничтожено более 120 оккупантов, 64 солдата получили ранения. Также подбит вражеский танк Т-72, ликвидированы 2 станции радиоэлектронной борьбы, 5 полевых складов.

По состоянию на 8 мая после начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась уже на 194 970 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 540 солдат. Потери в технике: